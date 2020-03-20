Яунде, , 09:01 — REGNUM Власти Камеруна постановили, что 198 пассажиров, прибывших в столицу страны, Яунде, на самолете авиакомпании Air France во вторник, 17 марта, должны быть помещены на карантин сроком на 14 дней. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, постановление было обнародовано после того, как у трех человек на рейсе Air France AF 900 выявили коронавирус.

Напомним, что в настоящее время в Камеруне подтверждены десять случаев заражения коронавирусом.