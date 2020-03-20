Париж, , 06:25 — REGNUM Посольство России в Париже уведомило МИД Франции о необходимости скорейшего решения вопроса с российскими туристами, которые с 9 марта находятся на круизном лайнере Costa Pacifica. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию», — сказала она.

По словам Захаровой, на борту лайнера находятся 35 граждан России и четверо граждан Белоруссии. Активные действия по их вызволению с судна предпринимаются несколько дней, однако власти Франции до сих пор не предоставили им разрешения сойти на берег в Марселе.

Напомним, Франция запретила иностранцам прибывать в страну из-за угрозы распространения коронавируса.

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