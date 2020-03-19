Эллон, , 20:59 — REGNUM Шотландская пивоварня BrewDog, также специализирующаяся на производстве крепких алкогольных напитков, займётся производством антисептиков для рук под своим брендом в связи с нехваткой данной продукции в Соединённом Королевстве. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

«Чтобы помочь в ситуации с дефицитом, мы начали работать над выпуском дезинфицирующего средства для рук на нашем заводе в Шотландии», — говорится в сообщении.

Средство получит название BrewGel Punk Sanitiser, что является отсылкой к одному из наиболее популярных продуктов пивоварни — элю Punk IPA. Содержание спирта в нём будет составлять 60%. Стоимость продукции пока не называется.

В компании отметили, что «полны решимости сделать всё возможное, чтобы помочь как можно большему количеству людей оставаться в безопасности».

Сообщается, что BrewDog также вводит скидку в 30% на продукцию в своих заведениях на территории Великобритании для всех покупателей и скидку в 50% — для работников Национальной службы здравоохранения.

Напомним, на территории Соединённого Королевства официально подтверждено около трёх тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. По последним данным, 128 человек скончались от заболевания.