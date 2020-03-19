Магас, , 15:36 — REGNUM В Ингушетии выросло число граждан, которые попали на карантин из-за коронавируса. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Бориса Комурзоева на режиме самоизоляции находятся 14 человек, при этом ни одного случая подтвердившегося заболевания нет, пишет «Интерфакс-Юг».

По словам чиновника, из ранее помещенных на режим самоизоляции двое уже выписаны, так как их тесты отрицательные. На карантине изолированные находятся по 14 дней, пока не будет получено подтверждение после двух тестов о том, что они здоровы. Анализы беруться на первый день и на 10-й, рассказал глава управления Роспотребнадзора.

Напомним, два дня назад власти Ингушетии сообщали о троих гражданах, находящихся под медицинским наблюдением. При этом один из них на тот момент времени уже был признан здоровым по результатам анализов, двое других ожидали результатов.

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