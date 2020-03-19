Москва, , 15:25 — REGNUM Социальные сети и новостные ресурсы публикуют огромное количество конспирологических теорий касательно коронавируса. Политолог Наталия Елисеева рассказала ИА REGNUM, кому и зачем это нужно.

По её мнению, кто-то это делает, так как принимает информацию за чистую монету, кто-то публикует фейки в погоне за хайпом и лайками. «Естественно, конспирологические теории не смогли не затронуть американцев и тему разработки бактериологического оружия. Появились версии о китайцах, якобы этот вирус их рук дело, появились теории о сговоре с целью обвала рынка, перезагрузки экономической системы. Кто-то и вовсе заявил, что происходящее — новый вид войны. К сожалению, подобные версии не вызывают ничего, кроме паники и страха, что непозволительно в подобных ситуациях», — отметила Елисеева.

Она обратила внимание, что массы, обладающие психологической общностью, имеют свойство внушаемости, истерия же в таких случаях заразительна.

«Информация воспринимается на уровне эмоций, а не разума. Человек начинает действовать импульсивно. Последствия могут быть печальными. К сожалению, часть конспирологических теорий направлена на достижение подобного эффекта, чтобы вогнать население в состояние паники, так как ресурсы власти в таком случае направлены не на общее урегулирование ситуации, а на успокоение населения. Создается промедление в решении острых вопросов, вызываемое паникой», — добавила политолог.

Если же говорить о людях, распространяющих конспирологическую информацию без стратегического умысла, то в таком случае, по словам Елисеевой, срабатывает желание усложнить, в некотором роде мистифицировать происходящее. «Но это уже больше свойство менталитета», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в мире на 8:00 (мск) 19 марта общее число заболевших коронавирусом составляет 218 408 подтверждённых случаев. В Российской Федерации зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии .