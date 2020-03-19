Киев, 19 марта 2020, 14:35 — REGNUM Вторым подтверждённым инфицированным коронавирусом в Киевской области стала родственница депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова, сообщила 19 марта пресс-служба Киевской областной государственной администрация.
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По данным издания Strana.ua, заразилась сестра парламентария.
Также в Киевской области проверяют пять человек, у которых может быть заболевание. Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать правила гигиены и обращаться к врачам в случае появления симптомов заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова проверили на коронавирус. Анализ показал отсутствие инфекции.
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