Киев, , 15:49 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Политик опубликовал видеообращение 18 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Взяли анализ на коронавирус. Сегодня позвонили мне с лаборатории и сказали, что типа подтверждается коронавирус», — рассказал политик.

Шахов отметил, что вирус не так страшен как о нём рассказывают, и пообещал каждый день рассказывать общественности о состоянии своего здоровья.

«Хочу, чтобы все знали, что паника сегодня никому не идёт на пользу. Панику нужно убирать и максимально дезинфицировать свой организм», — добавил он.

Политик рассказал, что находится дома, лечится лимонами и малиной и никого к себе не подпускает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что Шахов контактировал с 11-ю другими депутатами Рады.

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