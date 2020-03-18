Киев, 18 марта 2020, 15:49 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Политик опубликовал видеообращение 18 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Шахов отметил, что вирус не так страшен как о нём рассказывают, и пообещал каждый день рассказывать общественности о состоянии своего здоровья.
Политик рассказал, что находится дома, лечится лимонами и малиной и никого к себе не подпускает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что Шахов контактировал с 11-ю другими депутатами Рады.
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