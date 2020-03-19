Белгород, , 13:49 — REGNUM Весенние школьные каникулы продлятся с 23 по 31 марта в Белгородской области. Решение о продлении каникул до 12 апреля примут дополнительно, заявили в пресс-службе регионального департамента образования.

По решению министерства просвещения РФ, школьные каникулы в России продлятся с 23 марта до 12 апреля с возможностью дистанционного обучения. В Белгородской области пока отдых школьников не продлевают — решение об организации дистанционной формы обучения и изменении сроков каникул будут принимать дополнительно после 31 марта. Всероссийские предметные олимпиады в 2020 году пройдут после 12 мая.

«Важно понимать, что образовательные учреждения будут работать в штатном режиме. Но родители самостоятельно принимают решение — оставить ребенка дома и обеспечить ему доступ к онлайн образовательным ресурсам либо отправить его в школу на занятия», — уточнили в департаменте образования.

С 1 по 12 апреля 2020 года в регионе планируется осуществлять образовательный процесс во всех общеобразовательных организациях в дистанционной форме с выставлением текущих отметок в электронный журнал и дневник.