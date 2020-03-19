Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Система депортации в Швеции, то есть работа правительства, направленная на то, чтобы заставить людей, которым не разрешено оставаться в Швеции, покинуть страну, не работает эффективно. К такому выводу пришли специалисты из Национальной службы аудита Швеции. Об этом 19 марта сообщило шведское агентство Sveriges Radio.

«В основном речь идет о лицах, ищущих убежища, которым было отказано в их ходатайстве, а также людей, которые нелегально работают в стране, вообще не обратившись за разрешением на пребывание», — заявил Томми Тельжосуо, представитель Национальной службы аудита Швеции.

Задачу по выдворению людей, незаконно находящихся в Швеции, в настоящее время выполняют три государственных органа: Миграционная служба, полиция и Служба тюрем и пробации, отвечающая за все национальную пенитенциарную систему. По результатам проверки со стороны Национальной службы аудита Швеции они все подверглись резкой критике, в том числе за серьезные недостатки в управлении и координации.

«Мы считаем, что у правительства есть веские причины пересмотреть государственную организацию и разделение должностных обязанностей», — поспешили отметить в Национальной службе аудита Швеции.