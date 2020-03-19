Киев, , 13:40 — REGNUM «Льготные» билеты на нерегулярные авиарейсы из стран ЕС, организованные украинской компанией SkyUP, оказались примерно вдвое дороже обычных, сообщило 18 марта информационное агентство «Украинские новости».

К примеру, улететь из Парижа в период карантина граждане Украины могут за 6495 гривен, а в апреле — за 3330 гривен (18,5 тыс. и 9,5 тыс. рублей соответственно). «Льготный» билет из испанского города Аликанте на Украину стоит 7090 гривен, а через месяц — уже 2680 гривен (20 тыс. и 7,6 тыс. рублей соответственно). Аналогичный разброс цен наблюдается на всех рейсах из 17 городов в 14 странах.

«Цены назвать льготными сложно. А бесплатно страна своих граждан не может эвакуировать», — задаются вопросом пользователи социальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис заявил, что в Чехии более 3 тыс. граждан Украины хотят вернуться домой. Их будут возвращать, в частности, самолётами компании SkyUP. Отметим, что цена «льготного» билета из Праги в Киев начинается от 4414 гривен или примерно 12,5 тыс. рублей.

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