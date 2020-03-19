Нур-Султан, , 12:07 — REGNUM В Нур-Султане ограничат продажу сыпучих товаров, в том числе сахара, крупы и муки. Об этом 19 марта заявил глава управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Ерлан Бекмырзаев на брифинге.

По его словам, один человек может купить не более пяти килограмм каждого вида товаров. Это требование также распространяется на подсолнечное масло. Кроем того, супермаркеты будут следить за расстоянием между людьми в очереди — оно должно быть не менее одного метра.

Бекмырзаев добавил, что в столице Казахстана закрываются все объекты общественного питания: рестораны, кафе и столовые. Вместе с тем они могут выполнять доставку блюд по заказу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта заместитель главы Нур-Султана Бахтияр Макен заявил, что гостиницу Ramada Plaza могут переоборудовать под больницу в случае необходимости.