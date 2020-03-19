Москва, , 11:36 — REGNUM Лоукостер «Победа» не получил разрешение от правительства Черногории вывезти всех граждан РФ, которые застряли в этой стране из-за введенных ограничений по коронавирусу, однако в четверг ночью в Москве приземлились два борта с почти 400 пассажирами компании, которых все же смогли забрать из Черногории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель «Победы».

Напомним, с 17 марта воздушное пространство Черногории, в связи с угрозой распространения нового вида коронавируса, закрыто. В настоящий момент в Черногории остаётся около 1000 клиентов «Победы», которые не могут покинуть страну, так как правительство Черногории не дает авиаперевозчику разрешение на их вывоз.

«Мнение о том, что проблема с эвакуацией россиян из Черногории решена, ошибочно. Нам дали разрешение только на два вывозных рейса. У одной «Победы» сейчас в Черногории около 1000 человек. На двух рейсах всех клиентов мы не вывезем», — пояснил собеседник агентства.

Добавим, что один рейс рассчитан на 189 пассажиров, всего на родину удалось вернуть 378 человек. Отметим, что лоукостер «Победа» планировал выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года,

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