Казань, , 11:26 — REGNUM В мечетях Татарии принимаются меры по профилактике коронавируса. Так, проводить коллективное совершение намаза рекомендовано только с участием сотрудников мечети. Пятикратные молитвы будут проводить только в индивидуальном порядке, сократят по времени традиционную пятничную молитву, приостановят образовательные мероприятия в мечетях.

Прихожанам не рекомендовано посещать массовые религиозные действия, воздержаться от традиционного приветствия через рукопожатие и объятие.

Такие меры рекомендованы до 15 апреля, при необходимости сроки ограничительных мероприятий продлят, информирует мэрия Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при оплате проезда в общественном транспорте Казани пассажирам рекомендуют использовать бесконтактные средства оплаты (транспортные карты либо банковские карты с функцией PayPass и мобильные устройства с NFS). Предлагаемые меры связаны с профилактикой распространения коронавируса.

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