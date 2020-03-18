Казань, , 19:05 — REGNUM При оплате проезда в общественном транспорте Казани пассажирам рекомендуют использовать бесконтактные средства оплаты (транспортные карты либо банковские карты с функцией PayPass и мобильные устройства с NFS). Предлагаемые меры связаны с профилактикой распространения коронавируса, пояснили в мэрии.

Пассажирам желательно не передавать карту в руки кондуктору, прикладывать ее самостоятельно к считывающему устройству. Для пользователей транспортных карт доступен сервис «Отложенное пополнение», позволяющее положить средства на карту в любом месте.

В целях профилактики рекомендуется дезинфицировать смартфоны и карты, с которых оплачивался проезд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии переходят на дистанционный формат общения с журналистами. Для муниципальных районов брифинг также будет транслироваться в режиме видеоконференцсвязи. Журналисты могут задавать вопросы по теме брифинга в аккаунтах пресс-службы главы Татарии в инстаграм и других официальных аккаунтах.

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