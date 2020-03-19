Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Новые расширения программного интерфейса Vulkan позволят разработчикам добавлять в игры трассировку лучей. Об этом 19 марта сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что, таким образом, компания Khronos дала возможность разработчикам, пытающимся сделать упор на новой технологии, реализовать свои желания не прибегая к варианту использования Microsoft DirectX. По мнению автора статьи, благодаря Khronos в ближайшем будущем поддержка трассировки лучей может появиться в ряде новых проектов.

Сейчас технология трассировки лучей поддерживается лишь несколькими видеокартами компании Nvidia. Ранее Microsoft показала, как будет выглядеть трассировка лучей в версия игры Minecraft для новой консоли Xbox Series X.

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