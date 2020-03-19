Владивосток, , 10:00 — REGNUM Как и сообщали синоптики, в Приморье пришёл очередной циклон, который принёс мокрый снег и сильный ветер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ресурса «Маглипогода», в крае ожидается от 10 до 25 мм осадков за 12 часов и менее, побережье будет укрыто туманом. Температура воздуха в крае от +2 до +10 градусов Цельсия. Ночью ожидается очень сильный ветер.

На перевалах местами ожидается сильный мокрый снег и налипание снега на проводах. На дорогах местами гололёдные явления и снежный накат, в основном в горной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье идёт мощный циклон, который принесёт сильные осадки.