Владивосток, , 08:23 — REGNUM Днём 19 марта и ночью 20 марта в Приморье ожидаются сильные осадки с количеством от 15 до 30 мм при дожде со снегом, или от 6 до 10 мм при снеге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

Читайте также: На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение

По данным МЧС, в отдельных районах осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, возможны нарушения электроснабжения, увеличение травматизма и количества дорожно-транспортных происшествий. Также ожидается серьёзное затруднение автомобильного движения и работы общественного транспорта.

«На побережье ожидается ветер порывами до 25 м/с», — также сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за установившихся аномальных погодных явлений на Среднем Урале продлено штормовое предупреждение.