Пекин, , 09:24 — REGNUM Китайские исследователи разработали систему прогнозирования распространения эпидемии коронавируса и профилактики эпидемии, основанную на суперкомпьютерном моделировании, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Система была разработала исследователями из Национального университета оборонных технологий КНР и основана на первом китайском суперкомпьютере мощностью петафлопс «Тяньхэ-1».

Модель города населением более 11 млн человек и с 198 сообществами была создана на мощностях компьютера. На ней было продемонстрирован процесс распространения эпидемии. При помощи технологий анализа больших данных, система может быстро предсказать тренды развития эпидемии в ключевых районах на основе мониторинга в реальном времени.

Благодаря этому эксперты могут своевременно получать нужные данные для корректировки своих действий по профилактике и борьбе с эпидемией, а также своевременно корректировать подходы., сообщил один из исследователей Чэнь Бинь.

Ученые также провели крупный вычислительный эксперимент, предоставив точные данные поддержки для принятия решений. На основе результатов эксперимента были составлены несколько рабочих докладов и положены на столы в высоких кабинетах власти и экспертных институтов.