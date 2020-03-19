Санкт-Петербург, , 08:20 — REGNUM В Петербурге утром в четверг, 19 марта, горожан на улице встречает мокрый снег с дождем при температуре +1 градус, влажности 95% и западном ветре 4−9 м/с. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Как объясняет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, условия погоды в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть циклона, уходящего в Предуралье.

Из-за этого в Северной столице будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, и дожди.

Температура воздуха днем поднимется до +4…+6°, в Ленинградской области до +2…+7°. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.