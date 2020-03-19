Шэньчжэнь, Китай, , 07:15 — REGNUM Город Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая пожертвует 270 тыс. лицевых одноразовых масок восьми иностранным городам-побратимам, из которых уже часть направлена в Южную Корею, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Медицинские поставки будут обеспечены совместно Шэньчжэньским фондом международных обменов и сотрудничества, а также Шэньчжэньской федерацией общественных организаций. Прежде всего они предназначены нескольким особенно пострадавшим от коронавируса городам вроде Милана, Турина, Пусана и Берна.

Вторая партия масок уже была передана логистическим компаниям и, как ожидается, отбудут в Италию через день или два. Множество городов-побратимов Шэньчжэня ранее оказали помощь во время борьбы города с эпидемией коронавируса у себя. Теперь пришло время ответных мер.

Общественные организации города ранее уже передали наборы для выявления нуклеиновых кислот коронавируса и другие материалы Японии и Сербии через китайские посольства в этих странах.