Пекин, , 07:06 — REGNUM Фармацевтическая компания из центральной провинции Хунань в Китае выделила крупную партию препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения бронхита в Афганистане, Пакистане и Иране, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Препарат «Капсулы Иньхуан Цинфэй» был внесен властями провинции в список рекомендованных препаратов традиционной китайской медицины для лечения нового коронавируса. Было отгружено 1500 коробок капсул, произведенных компанией Hunan Anbang Pharmaceutical Co. Ltd.

В настоящее время лекарства следуют в столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района города Урумчи, откуда будут направлены в столицу Афганистана города Кабул уже 25 марта самолетом.

Ранее компания уже направила 1500 коробок с лекарствами в Пакистан и 3600 коробок в Иран для помощи в лечении нового коронавируса. Зарубежные торговые палаты США, Италии, Испании, Нидерландов, Великобритании и других стран уже заключили контракты с Anbang в надежде получить и свою партию лекарств.