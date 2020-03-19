Пекин, , 06:43 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранение КНР ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом не выявлено в Китае. Тем не мнее, имеются «импортные» случаи. Их стало за указанный период на 34 больше.

Из них 21 приходятся на Пекин, девять на провинцию Гуандун, два на Шанхай и по одному на провинции Хэйлунцзян и Чжэцзян. Всего же общее число привнесенных извне в Китай случаев заражения достигло 189.

Другим примечательным моментом стало то, что впервые за все время эпидемии ни одного нового случая и ни одного случая подозрения на коронавирус не зафиксировано в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй, что является серьезным достижением Китая в борьбе с распространением инфекции.

К сожалению, не обошлось за прошедшие сутки и без погибших, было восемь человек. Еще у 23 человек было выявлено подозрение на заражение в Китае. Все смерти приходятся на провинцию Хубэй. Общее число заразившихся в Китае достигло 80 928 человек, включая 3245 погибших.