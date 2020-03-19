Занзибар, Танзания, , 01:06 — REGNUM Власти Занзибара в Танзании распорядились закрыть все школы на неопределенное время из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава местного минздрава Хамад Рашид на пресс-конференции.

Также на острове будут запрещены массовые мероприятия, включая митинги, семинары, спортивные и развлекательные события. По словам Рашида, это необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19 в регионе.

«Похоронные церемонии будут ограничены по числу людей до тех пор, пока ситуация с вирусом не будет взята под контроль», — добавил он.

Отмечается, что в регионе пока подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом нового типа. Пациентом оказался 24-летний гражданин Германии.