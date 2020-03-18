Пекин, , 22:25 — REGNUM Китайские медики планируют применять для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство «Авиган», сообщает 18 марта телеканал NHK со ссылкой на главу Национального центра по развитию биотехнологии Чжана Синьмина.

По его словам, это лекарство было успешно применено в городах Ухань и Шэньчжень. «Авиган» был выписан 320 заболевшим коронавирусом, в результате чего кашель и повышенная температура у них проходили в полтора раза быстрее, чем у других пациентов.

Кроме того, у употреблявших «Авиган» пациентов отрицательный результат тестирования на коронавирус наблюдался через четыре дня лечения, в то время как у прочих заболевших в среднем это занимало 11 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай первым в декабре 2019 года столкнулся с коронавирусом пневмонии COVID-19, который 11 марта был признан вспышкой пандемии, уже охватившей более 200 тыс. человек во всем мире.

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