Москва, , 22:18 — REGNUM Здоровым людям, не ощущающим симптомов пневмонии, не нужно проходить тестирование на коронавирус, предупреждают медики.

С медицинской точки зрения «профилактическое» тестирование совершенно бессмысленно — человек, сдавший отрицательный тест, в тот же день может где-нибудь подцепить заразу. Проходить тест не нужно даже тем, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран — двухнедельной самоизоляции дома в этом случае вполне достаточно.

Для кого же предназначены тесты? Для тех, кто заболел пневмонией, и врачам необходимо убедиться, обычная ли это пневмония или коронавирусная. Тесты на вирус, о чем забывают паникующие люди, стоят намного дороже, чем медицинские маски, дефицит которых тоже не нужно создавать на пустом месте. Если тестироваться будет каждый ипохондрик, то их попросту не хватит людям, для которых установление точного диагноза может оказаться вопросом жизни и смерти.

Напомним, эпидемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в декабре прошлого года в Китае, в настоящее время распространяется по миру. Правительства большинства стран принимают меры, чтобы замедлить или предотвратить распространение инфекции. В этой ситуации важно не поддаваться панике и не усугублять реально существующую проблему.