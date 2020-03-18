Лондон, , 21:57 — REGNUM Правительство Шотландии из-за пандемии коронавируса решило отложить подготовку к проведению референдума о независимости от Британии, сообщил 18 марта шотландский секретарь по конституционным вопросам Майк Расселл в письме британскому правительству.

По его словам, правительство Шотландии приостановило подготовку к референдуму 2020 года пока ситуация с общественным здоровьем не позволит её возобновить.

Подчёркивается, что шотландские власти призвали избирательную комиссию «отвергнуть возражения британского правительства».

«Это позволит нам сосредоточить все свои ресурсы на нужды, актуальные в этих беспрецедентных обстоятельствах. Из этого следует, что референдум в этом году не будет проводиться», — написал Расселл.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Британии к 18 марта коронавирус выявлен у 2626 человек, 104 из которых умерли.

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