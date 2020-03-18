Гавана, 18 марта 2020, 19:51 — REGNUM Первый случай смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован на Кубе. Об этом сообщает 18 марта министерство здравоохранения республики.
Как уточняется, незадолго до заболевания коронавирусом пациент перенёс бронхиальную астму. Он содержался в палате интенсивной терапии, находясь в критическом состоянии.
По данным СМИ, погибший прибыл на Кубу из итальянского региона Ломбардия.
Всего, согласно последним данным, на территории Кубы официально подтверждено десять случаев заражения новым коронавирусом.