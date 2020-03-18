Лондон, , 19:06 — REGNUM Карантин может быть введён на территории британской столицы, пишет 18 марта The Daily Telegraph.

По данным газеты, карантин могут ввести в Лондоне на днях — на основании закона о чрезвычайных мерах в условиях пандемии COVID-19. Соответствующий законопроект готовится британскими депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании число инфицированных новым коронавирусом составляет на текущий момент 2626, из них умерли 72 человека.

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