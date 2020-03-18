Амстердам, 18 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Нидерландах число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 58 человек, сообщает 18 марта национальный институт здравоохранения.
Такой отметки число погибших достигло после того, как за минувший день от коронавируса COVID-19 погибли 15 пациентов.
По данным института, за последние сутки выявлено ещё 346 заболевших коронавирусом.
Включая этих людей, в Нидерландах общее количество заразившихся составляет 2051 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, первый случай летального исхода заболевания коронавирусом пневмонии в Нидерландах был установлен 6 марта.
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