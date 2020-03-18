, 15:10 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям Москвы с просьбой перевести часть сотрудников на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса. Об этом мэр написал 18 марта в личном блоге.

Собянин рассказал, что поручит департаментам правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу столичных организаций и предприятий.

«Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на «удалёнку» 15−30% офисных работников», — обратился мэр к руководителям компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже действует ряд ограничительных мер, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.