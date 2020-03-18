Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM В Ростовской области имеется достаточный запас тест-систем, позволяющих определить наличие коронавируса в организме человека. С начала вспышки заболевания специалисты обследовали 783 человека. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 251 человек. Снято с медицинского наблюдения 504 человека. Запас тест-систем у нас достаточный», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону не зарегистрировано ни одного факта заражения инфекцией COVID-19. Несмотря на эпидемиологическое благополучие, в регионе введён режим повышенной готовности. В школах продлены весенние каникулы, в ближайшие дни будет налажена работа центра оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

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