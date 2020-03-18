Пекин, , 14:05 — REGNUM Научно-исследовательская группа, возглавляемая академиком Академии инженерных наук Китая Чэнь Вэй, получила разрешение на начало клинических испытаний. Об этом 17 марта сообщил CRI Online.

Учёные с момента прибытия в Ухань 26 января сосредоточили свои усилия на разработке вакцины в чрезвычайной ситуации. Научно-исследовательская группа выявила источник происхождения коронавируса нового типа и исследовала проявления болезни. 16 марта в 20:18 команда академика разработала рекомбинантную вакцину от заболевания, вызываемого коронавирусом, которую впоследствии одобрили для начала клинических испытаний.

Чэнь Вэй сообщила о том, что в соответствии с международными нормами вакцина является качественной, безопасной и эффективной, а также будет готова к массовому производству.