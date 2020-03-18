Омск, , 13:46 — REGNUM Напуганные угрозой коронавируса жители Омска стали покупать больше товаров с долгим сроком хранения — круп, макаронных изделий, сахара. Однако, как сообщили ИА REGNUM 18 марта в мэрии Омска, дефицита продуктов питания в торговых сетях нет.

Сформированные на оптовых складах запасы позволяют обеспечить население продуктами питания как минимум в течение двух месяцев. Эти запасы регулярно пополняются, заверили в мэрии.

По словам и. о. директора департамента городской экономической политики Ирины Куимовой, беспокоиться омичам не стоит.

«Омский потребительский рынок готов в полной мере удовлетворить спрос населения. Производители этих продуктов работают в штатном режиме, перебоев с поставками не ожидается», — отметила она.

О том, что дефицита нет, говорят не только власти, но и представители розничной торговли и оптовые поставщики. В то же время спрос на продовольственные товары длительного хранения вырос почти вдвое.

В департаменте также подчеркнули, что одной из основных отраслей экономики Омска и Омской области является пищевая промышленность. Поэтому население региона будет обеспечено всем необходимым даже в условиях повышенного спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах Томской области также фиксируется повышенный спрос на продукты длительного хранения, крупу, муку, сахар и туалетную бумагу.

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