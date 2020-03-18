Томск, , 12:08 — REGNUM В магазинах Томской области фиксируется повышенный спрос на бакалею, продукты длительного хранения, крупу, муку, сахар и туалетную бумагу. Как сообщили ИА REGNUM 18 марта в областной администрации, торговые сети на фоне возросшего спроса увеличивают отгрузки товаров из распределительных центров.

«Риска, что сложится дефицит, нет», — отметила начальник департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

По её словам, в Томске есть не только свои сети, но и собственные крупные пищевые производства. При необходимости они готовы увеличить выпуск продукции.

«Ситуация стабильная, жителям нет необходимости закупать впрок и не нужно поддаваться на маркетинговые уловки», — резюмировала Наталия Забавнова.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на продукты питания в регионах вырос в связи с тем, что граждане опасаются дефицита продовольствия и необходимых товаров в связи с угрозой коронавируса.

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