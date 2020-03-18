Киев, , 11:13 — REGNUM 12 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей. Об этом сообщила 18 марта пресс-служба МИД Украины.

«Пять граждан Украины проходят лечение в Германии, двое — в Польше, двое — в Италии, по одному — в Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах и Доминиканской Республике», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

На карантине за рубежом находится 744 гражданина Украины, в основном они пребывают в Египте.

Пять человек выздоровели, одна гражданка Украины скончалась от последствий COVID-19 в Италии. Более 11 тыс. граждан Украины вернулись домой, отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии оштрафовали гражданку Украины, которая незаконно продавала возле супермаркета медицинские маски.

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