Казань, , 13:29 — REGNUM Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 11 классах перенесен на основной период — с 25 мая по 29 июня. Ранее планировалось, что досрочные экзамены пройдут с 20 марта по 13 апреля. Перенос, как сообщили в минобразования Татарии, связан с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Подавшим заявление выпускникам о досрочной проверки знаний, необходимо обратиться в отдел образования по месту жительства для перерегистрации заявления на основной период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём досрочного Единого государственного экзамена будет проходить в июне 2020 года. Об этом сообщил 18 марта врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

Читайте также: Досрочный этап ЕГЭ перенесён на июнь