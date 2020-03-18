Москва, , 09:37 — REGNUM Приём досрочного Единого государственного экзамена будет проходить в июне 2020 года. Об этом сообщил 18 марта врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

Он отметил, что приказ о переносе досрочного этапа уже находится в Минюсте. Предполагалось, что досрочно сдавать ЕГЭ будут 32 тыс. человек.

Порядком проведения экзамена предусмотрены резервные дни, уточнил Музаев. Причиной переноса стала эпидемиологическая ситуация с коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее провести досрочный этап ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. Основной этап наметили на период с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Экзаменуемых насчитывается около 797 тыс. человек.

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