Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В Петербурге сотрудники ФСБ задержали группу лиц, которые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности — создании финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций.

«Часть денежных средств, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для приобретения объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» и его активов в г. Комсомольск-на-Амуре», — сообщили 18 марта в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В среду в дома и офисы фигурантов дела не только в Петербурге, но и в Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре сотрудники спецслужбы пришли с обысками.

«Проведено более 55 обысков по местам проживания фигурантов и используемым ими офисам, в том числе помещениях АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт», — говорится в сообщении петербургского УФСБ.

Там отмечают, что в результате обысков, обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около 1 млн долларов США, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов.

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