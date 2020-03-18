Киев, , 12:32 — REGNUM В городе Радомышль Житомирской области уволили санитарку, которая отказалась без защиты мыть палату, где находилась умершая от COVID-19, сообщил 18 марта телеканал «1+1».

"Должны быть комбинезоны, мы должны быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась», — рассказала бывшая работница больницы Радомышля Наталья Гриценко.

Местные власти подтвердили, что в больнице мало защитных средств и даже есть деньги на их покупку, однако купить защиту в данный момент невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Житомирской области зафиксирована первая на Украине смерть от COVID-19. Скончалась 71-летняя женщина.

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