Киев, , 17:04 — REGNUM В Житомирской области Украины, городе Радомышль, днем 13 марта умерла 71-летняя женщина, которая лишь накануне вечером была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавируса.

Эту информацию официально подтвердило министерство здравоохранения в 15:32 по местному времени, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом лишь за час до этого ведомство сообщило о стабильном состоянии пациентки.

«У изолированной пациентки диагностирована пневмония, утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачами принято решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлены инфекционист, анестезиолог, пульмонолог», — говорилось в комментарии, обнародованном в 14:12.

Сейчас под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Известно, что 8 марта женщина посещала церковь в Радомышле, что серьезно усложняет ситуацию. В самом городе с утра введен режим чрезвычайной ситуации.