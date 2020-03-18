Владивосток, , 08:02 — REGNUM Признаки ажиотажного спроса на продукты питания длительного хранения привели во Владивостоке к ограничению отпуска товара «в одни руки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях жители Владивостока обмениваются фото и видео пустых полок, однако, к этим уже привычным кадрам добавилось и другое: торговые сети начали ограничивать отпуск товара в «одни руки», мотивируя это ажиотажным спросом.

В частности, в одной из торговых сетей, ввели лимит на одного человека в количестве не более двух банок сайры и тушёнки, не более 2 кг гречки и риса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии заявили об отсутствии на территории республики ажиотажа на продукты питания.