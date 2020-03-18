Якутск, , 06:38 — REGNUM Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии провело в торговых сетях мониторинг продуктов питания и товаров первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, в 25 районах Якутии были проверены оптовые базы и розничные магазины. Ни дефицита продуктов питания, ни ажиотажного спроса на них не наблюдается.

В Якутске специалисты минпреда также побывали на оптовых базах и в крупных супермаркетах. В них также нет дефицита продовольственных товаров.

«Все товары и продукты питания представлены в ассортименте, есть недостаток в санитарно-гигиенических масках и антисептике для рук. На потребительском рынке республики ситуация устойчивая. Не отмечается дефицита или ажиотажного спроса на продукты питания. Также нет резких скачков цен», — сказали в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспеченность продовольственными товарами в Якутии не должна вызывать поводов для беспокойства.