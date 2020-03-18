Якутск, , 06:15 — REGNUM В правительстве Якутии 17 марта прошло заседание по мониторингу и оперативному реагированию ситуации на продовольственных рынках республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Представители хлебокомбината, птицефабрики и Якутопторга доложили о текущем состоянии на предприятиях, наличии запасов.

Предприниматели отметили, что наблюдается неоправданное повышение спроса на отдельные виды товаров, но, несмотря на это, обеспеченность продовольственными товарами на сегодня не должна вызывать поводов для беспокойства.

«Завоз плановых объёмов продовольственных товаров в арктические районы и труднодоступные населённые пункты Якутии, а также мониторинг цен, недопущение дефицита продуктов питания, будут находиться на постоянном контроле», — отметили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Владивостока сметают с прилавков супермаркетов консервы, крупы, растительное масло и макароны. При этом отмечается невысокий интерес горожан к туалетной бумаге.