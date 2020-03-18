Ухань, Китай, , 05:59 — REGNUM Люди, прибывающие в столицу центральной китайской провинции Хубэй город Ухань из-за пределов материковой части Китая теперь обязаны проходить двухнедельный карантин в специально отведенных местах, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Причиной тому стало значительное превосходство числа занесенных из-за рубежа случаев заражения новым коронавирусом относительно внутренних случаев заражения, сообщили в комиссии здравоохранения провинции. Аналогичные меры ранее были приняты в городах центрального подчинения Пекине и Шанхае.

Кроме того, как сообщили власти города, занимающиеся профилактикой коронавируса, пациенты, вернувшиеся из-за рубежа и заразившиеся инфекцией, будут сами оплачивать свое лечение, если у них нет базовой медицинской страховки. Тем не менее, тем, кто находится в трудном финансовом положении, будет оказана помощь.

Китай внес лечение коронавируса в базовую медицинскую страховку, поэтому государство возместит значительную часть затрат на медицинскую помощь, если она превысит порог платежеспособности пациента.