Чарлстон, США, , 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать», — сказал он, заверив в том, что власти штата выработали план по противодействию распространению коронавируса.

Ранее в американской прессе сообщали, что до недавнего времени незатронутыми коронавирусом штатами, кроме Западной Вирджинии, оставались Айдахо, Монтана и Алабама. На сегодняшний день в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.

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