Рига, , 22:42 — REGNUM Премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что все возвращающиеся в Латвию из-за рубежа должны заполнить анкету, в которой пообещать пройти добровольную самоизоляцию в течение 14 дней, пишет портал diena.lv.

Лицам, которые нарушат данное обещание, должна грозить административная и уголовная ответственность в зависимости от причинённого их действиями ущерба. При этом премьер подчёркивает, что Латвия не преследует цели наказывать людей и становиться полицейским государством. Правительство взывает прежде всего к здравому смыслу людей.

Как уже сообщало сегодня ИА REGNUM, 2849 граждан Латвии ожидают эвакуации на родину, 1900 из них находятся в Европе.