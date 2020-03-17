Рига, , 22:40 — REGNUM Одна из крупнейших торговых сетей Латвии ввела специальные часы для покупки необходимых товаров пожилыми людьми, пишет портал diena.lv.

Чтобы защитить наиболее пожилых сограждан от опасности заразится Covid-19, им предложено осуществлять закупки в утренние часы с 8:00 до 10:00. В этот же период времени предлагается делать покупки беременным, инвалидам, людям с особыми потребностями. Кроме этого на входе в магазины торговой сети установлены дозаторы с дезинфекцией. На экранах и по громкой связи транслируются напоминания о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию между покупателями. Время работы некоторых магазинов сети сокращено.