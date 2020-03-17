Рига, , 22:39 — REGNUM МИД Латвии сообщил, что в настоящий момент в связи с объявленным во многих странах режимом ЧС, а также фактическим закрытием шенгенской зоны, репатриацию на родину ожидает 2849 граждан и постоянных жителей, пишет портал LSM.

В этой связи правительством Латвии организованы дополнительные авиарейсы и паромное сообщение. 17, 18 и 19 марта компания Аэрофлот Российские авиалинии рейсами из Москвы доставит граждан и постоянных жителей Латвии в Ригу. Будет организовано дополнительное паромное сообщение 17, 23 и 24 марта из Травемюнде, Германия в Лиепаю.

Кроме того специальным рейс airBaltic 17 марта из Тенерифе, Канарские острова, Испания застрявших туристов привезут в Ригу.

Из-за отказа Польши пропускать через свою территорию транзитом граждан Латвии МИД ищет варианты организации дополнительных паромных рейсов из Германии, а также чартерных рейсов. На данный момент репатриации в Латвию ожидают 1900 человек в Европе, 751 в Азии и Африке, 198 в Северной и Южной Америке.