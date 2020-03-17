Воронеж, , 22:34 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён властями Воронежской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба правительства региона.

Распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории региона было подписано исполняющим обязанности губернатора Сергеем Трухачевым. В соответствии с распоряжением на территории Воронежской области не рекомендовано проводить массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек и присутствием иностранных граждан.

Жителям региона не рекомендуется выезд в регионы и страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Всем приехавших из таких регионов и стран рекомендовано сообщить свои контакты в департамент здравоохранения Воронежской области и самоизолироваться на 14 дней.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы, проводить дезинфекцию рабочих мест, способствовать режиму самоизоляции для граждан с признаками ОРВИ. В школах и других образовательных учреждениях также будет проводиться дезинфекция помещений и измерение температуры тела у учащихся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в Воронежской области шести человек с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

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