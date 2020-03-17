Дублин, , 21:33 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ирландии достигло 292 человек, сообщает 17 марта министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава Ирландии, только за последние сутки установлено 69 фактов заражения коронавирусом пневмонии COVID-19.

Кроме того, на сегодняшний день известно о двух жителях Ирландии, умерших от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила ситуацию с коронавирусом COVID-19 пандемией.

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